Пятница, 30 Ноября 2018 года
10:00:55 МСК

Российским мужчинам могут запретить въезд на Украину — депутат Рады

Политика

Украинское население не должно замечать военное положение

Российским мужчинам могут запретить въезд на Украину — депутат Рады
momentcaptured1
На замке

Киев, 30 ноября 2018, 09:03 — REGNUM  Власти Украины хотят запретить мужчинам, имеющим гражданство РФ, ездить на территорию страны, заявил председатель парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов 29 ноября в эфире телеканала «1+1».

"Сейчас рассматривается вопрос, например, закрытия въезда мужчин из России. Не женщин. И этот вопрос может быть решен», — рассказал он.

Военное положение должно быть практически незаметным для украинского населения, отметил депутат.

Напомним, ввод военного положения в десяти областях Украины был одобрен Верховной радой 26 ноября 2018 года.

Читайте также: На Украине отменили местные выборы

В погранкомитете Белоруссии, через которую осуществляются авиаперелёты между Россией и Украиной, заявили, что украинские пограничники безосновательно отказывают во въезде многим гражданам РФ.

Читайте подробнее: Украина отказалась принимать 85 граждан РФ — погранкомитет Белоруссии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное положение на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить