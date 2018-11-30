Российским мужчинам могут запретить въезд на Украину — депутат Рады

Киев, , 09:03 — REGNUM Власти Украины хотят запретить мужчинам, имеющим гражданство РФ, ездить на территорию страны, заявил председатель парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов 29 ноября в эфире телеканала «1+1».

"Сейчас рассматривается вопрос, например, закрытия въезда мужчин из России. Не женщин. И этот вопрос может быть решен», — рассказал он.

Военное положение должно быть практически незаметным для украинского населения, отметил депутат.

Напомним, ввод военного положения в десяти областях Украины был одобрен Верховной радой 26 ноября 2018 года.

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В погранкомитете Белоруссии, через которую осуществляются авиаперелёты между Россией и Украиной, заявили, что украинские пограничники безосновательно отказывают во въезде многим гражданам РФ.

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