Пятница, 30 Ноября 2018 года
00:25:57 МСК

На Украине отменили местные выборы

Политика

Из-за военного положения

На Украине отменили местные выборы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 30 ноября 2018, 00:00 — REGNUM  В 10 областях Украины, где было объявлено военное положение, отменили местные выборы, сообщает 29 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины. Так, выборы были отменены в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

После прекращения военного положения выборы возобновят.

Напомним, военное положение на Украине объявили после того, как Россия задержала три украинских судна ВМС. Эти судна пытались устроить провокацию в территориальных водах России, российские пограничники вынуждены были их задержать.

Военное положение продлится 30 дней до конца декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: «Оппоблок» обвинил власти Украины в попытке государственного переворота

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное положение на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить