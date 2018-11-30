На Украине отменили местные выборы

Киев, 30 ноября 2018, 00:00 — REGNUM В 10 областях Украины, где было объявлено военное положение, отменили местные выборы, сообщает 29 ноября «112 Украина».
Согласно сообщению, решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины. Так, выборы были отменены в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
После прекращения военного положения выборы возобновят.
Напомним, военное положение на Украине объявили после того, как Россия задержала три украинских судна ВМС. Эти судна пытались устроить провокацию в территориальных водах России, российские пограничники вынуждены были их задержать.
Военное положение продлится 30 дней до конца декабря.
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