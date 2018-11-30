На Украине отменили местные выборы

Киев, , 00:00 — REGNUM В 10 областях Украины, где было объявлено военное положение, отменили местные выборы, сообщает 29 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины. Так, выборы были отменены в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

После прекращения военного положения выборы возобновят.

Напомним, военное положение на Украине объявили после того, как Россия задержала три украинских судна ВМС. Эти судна пытались устроить провокацию в территориальных водах России, российские пограничники вынуждены были их задержать.

Военное положение продлится 30 дней до конца декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: «Оппоблок» обвинил власти Украины в попытке государственного переворота