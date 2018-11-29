Украина отказалась принимать 85 граждан РФ — погранкомитет Белоруссии

Минск, , 12:48 — REGNUM Число граждан России, которым с начала текущей недели было отказано во въезде на территорию Украины из Белоруссии, выросло до 85 человек. Об этом 29 ноября сообщили в погранслужбе республики.

«За истекшие сутки по состоянию на 10:00 в национальной аэропорт Минск было возвращено еще 38 граждан РФ», — цитирует радиостанция Business FM слова представителя погранслужба Белоруссии Антона Бычковского.

По словам представителя ведомства, групповые возвраты граждан РФ пока фиксируются лишь из Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2015 года Украина запретила прямое сообщение с Россией. С тех пор воздушные суда из РФ на Украину и обратно летают через столицу Белоруссии.

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