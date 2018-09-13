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Жена летчика Ярошенко обратилась к Путину и Трампу

Политика

В 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупной партии кокаина был арестован летчик Константин Ярошенко

Москва, 13 сентября 2018, 13:27 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава США Дональд Трамп во время встречи могут обсудить тему возвращения летчика Константина Ярошенко на родину. Об этом сообщила жена летчика Виктория Ярошенко во время пресс-конференции в НСН.

«Только главы государств могут решить эту проблему, — подчеркнула Ярошенко. — Я хочу обратиться к Трампу и Путину».

По ее словам, российский лётчик, отбывающий в настоящее время наказание в США, готов отбывать срок в любой тюрьме в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупной партии кокаина был арестован летчик Константин Ярошенко. Гражданин РФ был доставлен в США, где в 2011 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

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Дело Константина Ярошенко
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