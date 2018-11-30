Юрий Трутнев прибыл в Бурятию

Улан-Удэ, , 03:09 — REGNUM В Бурятию прибыл с рабочим визитом заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Полпред прилетел в регион 29 ноября, но основные мероприятия в Бурятии запланированы на 30 ноября.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, 30 ноября Юрий Трутнев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Бурятии. Также полпред встретится с руководителями силовых структур, а затем — в БГУ — с представителями государственных, муниципальных органов власти и общественности.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года Бурятия и Забайкальский край были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

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29 ноября Юрий Трутнев посетил Забайкальский край.

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