Белый дом подтвердил отмену встречи Трампа и Путина на G20

Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге подтвердила, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить запланированные на 1 декабря переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине.

По её слова, президент принял это решение во время полёта в Аргентину после консультаций с государственным секретарем Майком Помпео, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Сара Сандерс также заявила, что между Вашингтоном и Москвой состоялись телефонные контакты.

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что решил отменить встречу с Владимиром Путиным из-за ситуации с задержанием украинских военных судов в Керченском проливе.

Чуть позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не получал от американской стороны официальной информации об отмене встречи.

При этом Песков отметил, что в случае если переговоры не состоятся, в рабочей программе российского лидера будет «пара дополнительных часов для полезных встреч на полях саммита».

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