Трамп через Twitter сообщил об отмене встречи с Путиным

Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была состояться на полях саммита G20. Об этом он сообщил 29 ноября в своём микроблоге в Twitter.

По словам главы Белого дома, такое решение он принял исходя из ситуации после инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе.

«Учитывая тот факт, что корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал Трамп.

Президент США отметил, что «с нетерпением ждёт содержательного саммита, как только эта ситуация будет решена».

Напомним, полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа должны были состояться 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине.

Ранее глава Белого дома в интервью газете Washington Post уже не исключил, что встреча может быть отменена из-за инцидента в Керченском проливе.

В Кремле сообщали, что слышали данные заявления президента США, однако никакой официальной информации на этот счёт от американской стороны не поступало, и потому подготовка встречи продолжается.

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