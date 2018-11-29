Правительство Италии уступит Еврокомиссии не более 0,2% дефицита бюджета

Рим, , 15:29 — REGNUM Правительство и парламент Италии может сократить уровень дефицита в проекте бюджета на 2019 год, но не более чем на 0,2% до 2,2% ВВП, заявил журналистам в четверг, 29 ноября, вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Fatto Quotidiano.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит на 0,2% до 2,2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают такое снижение уровня дефицита недостаточным.

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