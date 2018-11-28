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Il Giornale: Юнкер играет хорошего полицейского, Домбровскис — плохого

Политика

Правительство Италии продолжает переговоры с Еврокомиссией о проекте бюджета страны

Il Giornale: Юнкер играет хорошего полицейского, Домбровскис — плохого
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Жан-Клод Юнкер

Рим, 28 ноября 2018, 18:37 — REGNUM  Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что обсуждаемое правительством Италии возможное снижение запланированного дефицита бюджета на 0,2% не является достаточным, и чтобы Италия не была подвергнута санкциям, проект бюджета должен измениться более существенно, передает Il Giornale в среду, 28 ноября.

Издание отмечает, что разные члены Еврокомиссии делают очень разные заявления по поводу ситуации вокруг Италии. Отличающийся в последние дни сравнительным миролюбием глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер играет в этой истории роль хорошего полицейского, а Домбровскис — плохого, отмечают обозреватели издания.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. В настоящее время стороны продолжают переговоры, правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит на 0,2% до 2,2% ВВП.

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