«Хрущевский компромисс» на бис не исполнишь

Анатолий Кошкин, , 12:03 — REGNUM

Сообщения из Сингапура о якобы достигнутой между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ договоренности разрешить проблему территориального размежевания на основе «хрущевского компромисса» 1956 года вызвали переполох в обеих странах. Напомним, что тогда при восстановлении дипломатических отношений Никита Хрущев настоял на включении в текст соглашения обещания японскому правительству передать в качестве жеста доброй воли Малую Курильскую гряду, включающую остров Шикотан и 18 островов, морских отмелей и камней, объединенных под названием Хабомаи. И такая передача была действительно возможна после официального подписания и ратификации мирного договора, устанавливающего прохождение линии советско-японской границы.

Японское правительство во главе с Итиро Хатояма было готово к такому окончательному подведению итогов войны и переходу к мирной жизни и сотрудничеству двух народов-соседей. Однако такая перспектива не устраивала дядю Сэма, ибо в Вашингтоне и Пентагоне рассматривали Японию как дальневосточный форпост холодной войны, «непотопляемый авианосец», нацеленный на СССР, КНР, КНДР и другие социалистические страны Азии. Не останавливаясь перед прямыми угрозами, американцы запретили подписывать мирный договор с СССР, заставив Токио в целях «обоснования» отказа его заключать выдвинуть неприемлемые территориальные требования, отвергающие уже состоявшиеся итоги войны.

Эта политика США по вовлечению Японии в свою военную стратегию привела к ситуации, когда обещание Хрущева по поводу передачи Шикотана и Хабомаи потеряло силу, ибо вместо заключения мирного договора с СССР японское правительство заключило в 1960 году новый открыто направленный против СССР и КНР японо-американский военный союз — «договор безопасности», позволивший использовать всю территорию Японии без изъятия в интересах армии, флота и авиации США. В результате на Японских островах были размещены и сохраняются по сей день около ста американских военных баз и объектов. Столь недружественная политика Токио не позволила Москве продолжать сохранять обещание передать Малую Курильскую гряду. Ибо в этом случае не было, как нет и сейчас, никаких гарантий неиспользования ее в интересах армии США и японских сил самообороны, объединенная группировка которых противостояла советской, а ныне российской группировке в районе Курильских островов, да и на Дальнем Востоке в целом.

Это тем более невозможно сейчас, когда реально обозначился новый этап холодной войны с США, а значит, и с его ближайшим военным союзником — Японией, которая, являясь протекторатом, во всем беспрекословно следует указаниям Вашингтона. Ярким подтверждением тому являются объявленные Токио по указанию американской администрации и действующие уже несколько лет экономические и иные санкции в отношении нашей страны. Тем не менее, хотя и с оговорками, Путин, похоже, соглашается вернуться к «хрущевскому компромиссу», дав понять, что готов рассматривать вопрос о «возвращении» Японии Малой Курильской гряды с окружающими ее богатейшими 200-мильными экономическими зонами.

Для успокоения общественности, возмущенной согласием президента идти на уступки японским требованиям, объявлено, что «хвост собаке будут отрубать постепенно», по частям, не автоматически. В последнее время мне задают вопросы по поводу заявления пресс-секретаря президента РФ о том, что если «автоматической передачи не будет», получается, будет какая-то другая — не автоматическая. Признаюсь, понятие «автоматическая передача» ввел автор этих строк с целью показать, что «передача» островов по прошествии уже 62 лет после хрущевского обещания невозможна, и можно говорить лишь о сотрудничестве двух стран на этих островах и в омывающих их водах.

Восемь лет назад я писал в книге «Россия и Япония: Узлы противоречий»: «На межгосударственных переговорах с японским правительством следует, не прибегая к дипломатическим двусмысленностям и невнятным формулировкам, вести честный диалог, разъяснять невозможность для России поступаться принадлежащими ей территориями. Примером такого подхода является заявление президента РФ В. Путина о том, что он «не считает южные Курильские острова спорными». Это укладывается в положения Совместной декларации 1956 г., где говорится не о «возвращении» островов, а об их «передаче» в виде жеста доброй воли. Согласие российского политического руководства вернуться к положениям пятидесятилетней давности не ведет к автоматическому переносу этих условий в наши дни, ибо с тех пор произошли кардинальные изменения, требующие специального обсуждения таких вопросов, как рыболовство в 200-мильной экономической зоне, разработка месторождений на шельфе островов, использование их в военных целях и др.».

Похоже, понимание невозможности реализовать хрущевские безответственные посулы Японии островов Малой Курильской гряды существует и в администрации президента, и в МИД РФ, не говоря уже о Министерстве обороны. Об этом, в частности, свидетельствует специальное разъяснение на этот счет директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, которая, явно желая успокоить общественное мнение, убеждала в отсутствии у руководства страны намерения отдавать Малую Курильскую гряду Японии.

Для начала Мария Владимировна заверила, что быстрой сдачи островов не будет, да и возможные результаты предстоящих длительных переговоров не нарушат-де национальные интересы двух стран.

«При этом речь не идет о каких-то конкретных договоренностях по определению сроков решения проблемы мирного договора, — отметила Захарова. — Продолжается долгий и непростой переговорный процесс. Важно отдавать себе отчет в том, что его результаты не должны вступать в конфликт с национальными интересами России и Японии».

Как сообщили СМИ, Захарова обратила внимание на то, что Совместная декларации СССР и Японии была заключена в конкретных исторических и геополитических реалиях, однако затем Токио отказался выполнять договоренности по этому документу.

«Важно понять, как сегодня Япония трактует декларацию с точки зрения признания в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая законность принадлежности южных Курильских островов РФ по ее результатам, — указала дипломат. — Нет ясности с тем, какое влияние может оказать военный союз Японии и США на договоренности, которые будут вырабатываться в ходе переговоров. И это только некоторые из возникающих вопросов».

«Очевидно, что впереди много кропотливой работы по укреплению взаимопонимания, доверия, создания нового качества российско-японских отношений, которое позволило бы решить самые трудные двусторонние проблемы», — заключила официальный представитель МИД.

Сам факт предпринятой МИД подобной психологической терапии российского населения говорит о том, что во властных структурах осознали, что наскоком или, наоборот, тихой сапой сдать острова Японии не удастся. Ну, а против обсуждения путей «создания нового качества российско-японских отношений» никто возражать не будет. Однако это возможно только при условии добросовестного признания японскими властями итогов войны, в том числе территориальных, и, что не менее важно, ответственности японского государства за развязывание унесших десятки миллионов человеческих жизней кровопролитных войн.

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