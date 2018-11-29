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Порошенко – немецким СМИ: «Россия хочет аннексировать всю Украину»

Политика

Президент Украины дал интервью немецкому изданию Bild по поводу ситуации вокруг инцидента в Азовском море

Порошенко – немецким СМИ: «Россия хочет аннексировать всю Украину»
stuart anthony
Паранойя

Берлин, 29 ноября 2018, 11:30 — REGNUM  Россия намерена захватить всю Украину, именно поэтому в Киеве приняли решение о введении военного положения. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном 29 ноября.

«Как и в 2014 году, [президент России Владимир] Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда», — заявил Порошенко.

«В самом деле?», — спросил репортер.

«Путин хочет вернуть прежнюю Российскую империю. Крым, Донбасс. Он хочет всю страну! (…) Его империя не может функционировать без Украины», — ответил президент Украины.

В ходе беседы Порошенко еще раз призвал Германию как «большого союзника Украины» прислать военные корабли в Азовское море, чтобы обеспечить безопасность Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз принял решение не вводить очередные антироссийские санкции в связи с инцидентом в Азовском море. Европейские политологи написали, что Украина может располагать моральной поддержкой западных партнеров, однако на реальную военную поддержку ей надеяться не стоит.

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