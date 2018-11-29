Власти Сирии пригрозили Турции «другими мерами» за невывод войск

Астана, 29 ноября 2018, 12:20 — REGNUM Турция должна вывести все свои силы с сирийской территории. Об этом заявил 29 ноября в Астане постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.
Если власти Турции действительно хотят помочь Сирии, их военные должны покинуть территорию республики. В первую очередь вывести следует войска, незаконно вошедшие в Сирию, отметил он.
Если дипломатические усилия Дамаска не приведут к уходу Турции из Сирии, будут задействованы другие меры, добавил дипломат. Кроме того, должны быть выведены силы США и Франции, присутствующие в некоторых районах.
Как сообщало ИА REGNUM, с 27 по 29 ноября в столице Казахстана Астане проходят переговоры по мирному урегулированию в Сирии. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что изыскивает любые пути для формирования до конца года сирийского конституционного комитета.
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