Четверг, 29 Ноября 2018 года
13:27:20 МСК

Власти Сирии пригрозили Турции «другими мерами» за невывод войск

Политика

Если власти Турции действительно хотят помочь Сирии, их военные должны покинуть территорию республики, заявил постпред Сирии при ООН

Астана, 29 ноября 2018, 12:20 — REGNUM  Турция должна вывести все свои силы с сирийской территории. Об этом заявил 29 ноября в Астане постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

Если власти Турции действительно хотят помочь Сирии, их военные должны покинуть территорию республики. В первую очередь вывести следует войска, незаконно вошедшие в Сирию, отметил он.

Если дипломатические усилия Дамаска не приведут к уходу Турции из Сирии, будут задействованы другие меры, добавил дипломат. Кроме того, должны быть выведены силы США и Франции, присутствующие в некоторых районах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 по 29 ноября в столице Казахстана Астане проходят переговоры по мирному урегулированию в Сирии. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что изыскивает любые пути для формирования до конца года сирийского конституционного комитета.

Читайте также:

Турция арестовала десятки боевиков в Сирии

США продолжают оказывать поддержку курдским формированиям — Эрдоган

Читайте ранее в этом сюжете: Де Мистура настроен создать конституционный комитет Сирии до конца года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить