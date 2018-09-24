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США продолжают оказывать поддержку курдским формированиям — Эрдоган

Политика

Подобные шаги наносят ущерб равновесию в регионе и мире

Анкара, 24 сентября 2018, 13:31 — REGNUM  Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку курдским формированиям, которые «угрожают безопасности Турции», заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в колонке для газеты «Коммерсантъ».

"Необычайная поддержка, которая в последнее время оказывалась, особенно со стороны США, силам ПДС («Партия демократического союза») и СДС («Сирийские демократические силы»), продолжается», — заявил Эрдоган.

По его словам, подобные шаги наносят ущерб равновесию в регионе и мире и должны быть прекращены.

Напомним, ранее сообщалось, что международная коалиция во главе с США начала строительство в Сирии новой военной базы. База будет располагаться недалеко от стратегического города Хаджин. Строительство новой базы идет по мере того, как поддерживаемые США Сирийские демократические силы готовятся штурмовать город.

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Турция и США
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