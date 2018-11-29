Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»

Киев, , 08:00 — REGNUM Переброшенные в Крым российские ракетные комплексы противокорабельной обороны «Бал» это не что иное, как демонстрация «фейковой силы». Такое мнение в эфире телеканала «Прямой» высказал заместитель командира 72 отдельной механизированной бригады ВСК подполковник Александр Самарский.

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По его словам, демонстрация военных комплексов, расположенных на полуострове, рассчитана не на Украину — внешнего пользователя, а «на внутреннего пользователя, потому что украинская разведка давно знает о количестве вооружения в Крыму». Самарский уточнил, что «Балы» были завезены на полуостров ещё в начале 2014 года.

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«Скорее всего, это, скажем так, демонстрация Российской Федерацией фейковой своей силы, — заявил офицер. — Москва сейчас привыкла показывать, что в ней что-то есть […] Показать, что мы ещё что-то можем. Хотя на самом деле они показали, что они могут гораздо меньше, чем рассказывают».

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Напомним, береговой ракетный комплекс «Бал» действует в составе сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. Он оснащается противокорабельной ракетой Х-35. Дальность поражения — 120 км с ракетой Х-35Э, с ракетой Х-35У — 260 км.

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