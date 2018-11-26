Жириновский прогнозирует короткую войну между Украиной и Россией

Москва, , 16:24 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует, что в случае начала войны Украины с Россией она будет короткой.

Введение военного положения на Украине приближает конец непонятным отношениям с республикой, считает депутат Госдумы.

«Военное положение и мобилизация на Украине — это фактически угроза России полноценной войной. Если такая война случится, то будет очень короткой», — отметил Жириновский.

По его мнению, уже к вечеру следующего дня Киев будет взят, а горожане будет встречать русских с цветами. Депутат также прогнозирует аресты членов украинского правительства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране. Военное положение на Украине будет действовать с 26 ноября до 26 января 2019 года.

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