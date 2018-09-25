ВМС Украины в Азовском море погибнут за считаные минуты — СМИ

Вашингтон, , 08:30 — REGNUM В случае конфликта с Россией в Азовском море у Украины нет никаких шансов на победу. Как пишет американский журнал The American Conservative, украинские военные корабли будут в «считанные минуты» потоплены российским флотом. Такая же участь ждёт и базу ВМС Украины, которую Киев намерен построить в Азовском море при поддержке США.

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«У Киева есть несколько патрульных катеров в Азовском море, ещё несколько будут переданы туда в ближайшие месяцы. ВМФ России может потопить эти лодки и уничтожить базу за считаные минуты», — сообщает издание.

При этом авторы статьи задаются вопросом о целесообразности помощи Украине со стороны США и направлении американского флота для защиты её прав через Чёрное море, которое является «исторически российским».

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Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине сентября 2018 года в ВСУ заявили об усилении группировки украинских войск в районе Азовского моря. По словам представителей украинской стороны, это было сделано в ответ на «агрессивную политику» России. На днях в акваторию Азовского моря через Керченский пролив прибыли поисково-спасательное судно «Донбасс» и буксир «Корец». Как заявил президент Украины Пётр Порошенко, «эти суда станут частью вновь военно-морской базы украинского флота на Азове».

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