Волкер: В США думают, как надавить на РФ после провокации в Черном море

Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Возможные варианты ответа на действия России в Керченском проливе, где украинские ВМС устроили провокацию 25 ноября, обсуждаются в американской администрации, заявил спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер в интервью The Washington Post.

По словам американца, по поводу инцидента в Керченском проливе в Вашингтоне состоялась встреча на уровне лиц, ответственных за национальную безопасность США. Волкер пояснил, что это сделано для «урегулирования нынешнего кризиса» и для «оказания давления на переговоры, чтобы вернуться к поиску политического решения».

Американский представитель осудил действия российских военных, которые были предприняты в ответ на провокацию, организованную СБУ. Он заявляет, что, оказывается, нельзя было ни стрелять по украинским кораблям, ни арестовывать украинских моряков, которые, отметим, нарушили договоренности с Россией и незаконно зашли на российскую территорию.

Напомним, в Киеве рассчитывают на помощь Запада в обострившемся конфликте с Москвой после провокации в Керченском проливе. Между тем реакция Вашингтона не была слишком бурной. Президент США Дональд Трамп сказал, что его не радует то, что случилось.

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