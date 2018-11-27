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Трамп об инциденте в Керченском проливе: «Нам не нравится»

Политика

Три корабля ВМФ Украины («Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»), вторгшиеся в территориальные воды России в обход всех международных норм и законов, были задержаны в Керченском проливе 25 ноября

Вашингтон, 27 ноября 2018, 07:16 — REGNUM  Руководство США «не в восторге» от инцидента, который недавно произошел между судами РФ и Украины в акватории Керченского пролива. Об этом, как передаёт агентство Reuters, сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Нам (властям США) не нравится то, что происходит (между РФ и Украиной), в любом случае», — сказал Трамп.

По его словам, официальный Вашингтон надеется на то, что ситуация будет урегулирована в ближайшее время.

Трамп также добавил, что руководство США вместе с европейскими лидерами работает над решением этого вопроса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, три корабля ВМФ Украины («Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»), вторгшиеся в территориальные воды России в обход всех международных норм и законов, были задержаны в Керченском проливе 25 ноября. После инцидента парламент Украины одобрил введение военного положения в стране сроком на тридцать дней.

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