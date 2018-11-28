Путин: Инцидент в Чёрном море, безусловно, провокация

Москва, , 15:18 — REGNUM Инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМС Украины, безусловно, провокация. Об этом сегодня, 28 ноября, завил президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!», передает корреспондент ИА REGNUM.

По его мнению, это провокация, которая организована действующей властью и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте 2019 года.

«Рейтинг действующего президента Украины находится где-то на пятой строчке. У него есть шансы не войти во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать — обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов», — пояснил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия зовёт!» открылся 28 ноября в Москве в Центре международной торговли. Участники форума обсудят важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.

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