Путин о власти на Украине: «Политическая пена схлынет»

Москва, , 15:32 — REGNUM Инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМС Украины ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной не имеет. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!», передает корреспондент ИА REGNUM.

По его мнению, это игра на обострение отношений между двумя странами. Это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников. «Сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения, ничего другого у них больше не осталось, нечего продавать», — отметил Путин.

«Но русские и украинцы были и навсегда останутся братскими и очень близкими народами. Пена политическая сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству, так же, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия зовёт!» открылся 28 ноября в Москве в Центре международной торговли. Участники форума обсудят важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.

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