Среда, 28 Ноября 2018 года
16:33:51 МСК

Путин о власти на Украине: «Политическая пена схлынет»

Политика

… и украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству

Путин о власти на Украине: «Политическая пена схлынет»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Москва, 28 ноября 2018, 15:32 — REGNUM  Инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМС Украины ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной не имеет. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!», передает корреспондент ИА REGNUM.

По его мнению, это игра на обострение отношений между двумя странами. Это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников. «Сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения, ничего другого у них больше не осталось, нечего продавать», — отметил Путин.

«Но русские и украинцы были и навсегда останутся братскими и очень близкими народами. Пена политическая сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству, так же, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия зовёт!» открылся 28 ноября в Москве в Центре международной торговли. Участники форума обсудят важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.

Читайте также: Путин: Инцидент в Керченском проливе, безусловно, провокация

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить