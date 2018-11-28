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Путин об уходе с поста президента: «Никуда не собираюсь»

Политика

Россия сейчас чувствует себя уверенно и самодостаточно

Путин об уходе с поста президента: «Никуда не собираюсь»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 28 ноября 2018, 15:05 — REGNUM  Не собираюсь уходить с поста президента России. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!», отвечая на вопрос бизнесмена из Англии, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Пока никуда не собираюсь. При этом хочу отметить, что Россия сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно и стабильно стоит на ногах», — подчеркнул Путин.

Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, в том числе и с США, отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия зовёт!» открылся 28 ноября в Москве в Центре международной торговли. Участники форума обсудят важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.

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