Кандидат в президенты Индонезии встретился с премьер-министром Сингапура

Сингапур, , 10:11 — REGNUM Кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в рамках двухнедельного визита в страну, сообщает Antaranews.

Во время встречи стороны обсудил множество стратегических вопросов, один из которых касался экономической политики.

Сообщается также, что кандидат в президенты примет участие в мероприятии, организованном экономическим журналом The Economist.

Кандидат в президенты Индонезии заявил премьер-министру Сингапура, что со стратегией и поддержкой Индонезия может стать страной, которая экспортирует энергию, продовольствие, воду, а не импортирует.

Прабово Субианто пояснил, что если ему доведется стать президентом Индонезии на предстоящих выборах в 2019 году, то он будет осуществлять технологическое и научное сотрудничество как с Сингапуром, так и с другими странами, которые развили свои отрасли промышленности и занимают лидирующие позиции в области исследований и разработок.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах избиратели проголосуют за связку кандидатов президент-вице-президент. В президентских выборах в Индонезии в 2019 году примут участие две пары кандидатов: действующий президент страны Джоко Видодо с Маруф Амином и второй кандидат в президенты Прабово Субианто с Сандиагой Уно.

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