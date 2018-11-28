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Песков переадресовал погранслужбе вопрос о деталях ЧП в Керченском проливе

Политика

«Концептуально ситуация абсолютно очевидна»

Москва, 28 ноября 2018, 13:20 — REGNUM  Спрашивать о деталях инцидента в Керченском проливе необходимо у пограничной службы РФ, заявил 28 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, что, по данным российских спецслужб, на одном из задержанных украинских судов был якобы обнаружен приказ «незаметно пройти через Керченский пролив».

«Вопросы по деталям надо обращать к пограничникам. Концептуально ситуация абсолютно очевидна», — заявил Песков.

Напомним, 25 ноября к Керченскому проливу, нарушив границу России, подошли три корабля ВМС Украины. После обстрела и тарана одного из них корабли были задержаны и отбуксированы в Керчь, поскольку игнорировали предупреждения российских пограничников. На следующий день на Украине был принят закон о введении военного положения в десяти областях.

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