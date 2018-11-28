Порошенко пытается выжать всё возможное из собственной провокации — Пушков

Москва, , 10:34 — REGNUM Украинские власти пытаются получить максимальные выгоды от совершенной в Керченском проливе провокации. Об этом с своем Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

По словам российского сенатора, украинский президент Пётр Порошенко в интервью CNN завел «всё ту же шарманку» о предстоящем «вторжении России».

«Порошенко в очередной раз заявил — на сей раз в эфире СNN, что Россия якобы сосредотачивает огромные войска на границе с Украиной. Старается выжать все, что можно, из собственной провокации», — подчеркнул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина находится «под угрозой полномасштабной войны» с Россией. Именно этим глава украинского государства обосновал введение военного положения в пограничных с Россией областях Украины.

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