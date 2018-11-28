Среда, 28 Ноября 2018 года
02:04:24 МСК

Порошенко: Украина – под угрозой

Политика

«Это не игрушки»

Киев, 28 ноября 2018, 01:28 — REGNUM  Над Украиной нависла угроза полномасштабной войны с Россией, заявил глава украинского государства Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, сообщает УНН.

Комментируя введение военного положения на Украине после организованной СБУ провокации в Керченском проливе, Порошенко заявил:

«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией».

Напомним, три украинских корабля задержаны в России, украинские моряки арестованы после того, как незаконно зашли в Керченский пролив, не соблюдая соглашения и в течение нескольких часов отказываясь выполнить требования российской стороны или покинуть территорию.

Военное положение на Украине вводится на ряде территорий на 30 дней, начиная с 28 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко заявил, что на Украине на период военного положения планируется создать штабы обороны для проведения проверок личного состава и техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко: на время военного положения будут организованы штабы обороны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить