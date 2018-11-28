Штат Алабама признал «голодомор»

Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Губернатор штата Алабама подписал прокламацию, в которой признал так называемый «голодомор», сообщило 27 ноября посольство Украины в США.

«Штат Алабама считает «голодомор» 1933−1932 годов на Украине геноцидом. И становится 21-м американским штатом, который официально присоединяется к чествованию памяти жертв этой трагедии», — сказано в сообщении.

Губернатор штата Алабама Кей Айви учредил 24 ноября в качестве дня памяти «голодомора».

Напомним, так называемый «голодомор» является украинским пропагандистским мифом, созданным на основе трагического исторического события — голода, охватившего несколько районов СССР в 1932−33 годах. Украинские мифотворцы игнорируют множество неудобных фактов, к примеру помощь голодающим регионам, в кратчайшие сроки организованную советским руководством, а также географию бедствия, от которого пострадали многие народы СССР.

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Украинский институт национальной памяти открыто назвал «голодомор» ключевым элементом антирусской украинской идентичности, которую активно взращивают все годы независимости страны.

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