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Порошенко обвинили в спекуляциях на голодоморе

Политика

Президент Украины считает голодомор геноцидом

Москва, 24 ноября 2018, 19:51 — REGNUM  Передергивание истории для разжигания ненависти украинцев к России — козырная карта Петра Порошенко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Мы решительно осуждаем подобные приемы, считаем их совершенно недопустимыми как в политическом, так и в моральном отношении», — заявил Клинцевич.

Россия категорически не приемлет термин «голодомор», который Киев, используя нынешнюю политическую конъюнктуру, пытается навязать мировому сообществу в оценке голода 1932 — 1933 годов в Советском Союзе, ставшего трагедией всего народа страны, подчеркнул сенатор.

«Это — неприкрытая спекуляция на трагедии», — сказал он.

Около 30 стран признали голод 1930-х годов геноцидом украинского народа, заявил президент Украины Петр Порошенко.

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Голод 1932-33 годов на Украине (т.н. голодомор)
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