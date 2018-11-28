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Заседание Совбеза ООН по КНДР нужно отменить — Пхеньян

Политика

Ранее ряд СМИ КНДР обвинили власти США в использовании темы прав человека в качестве инструмента давления на страну

Пхеньян, 28 ноября 2018, 07:44 — REGNUM  Заседание Совбеза ООН по КНДР, которое должно пройти 10 декабря в Нью-Йорке, необходимо отменить. Письмо с соответствующей просьбой постпреда КНДР Ким Сона распространили в ООН, передает агентство Associated Press.

В документе говорится, что вопрос о нарушении прав человека в КНДР, который планируют рассмотреть в ходе заседания Совбеза ООН, является провокацией.

По мнению автора письма, ситуацию с правами человека в стране нужно обсуждать не в Нью-Йорке, а в Совете по правам человека в Женеве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ КНДР обвинили власти США в использовании темы прав человека в качестве инструмента давления на страну.

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США и КНДР
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