КНДР: США используют тему прав человека для давления на страну

Пхеньян, , 11:24 — REGNUM СМИ Северной Кореи 26 ноября обрушились с критикой на власти США, обвинив их в использовании темы прав человека в качестве инструмента давления. СМИ заявляют, что таким образом США стремятся добиться уступок от КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Активность СМИ КНДР вызвана недавнем принятием Генеральной ассамблеей ООН резолюции с осуждением Северной Кореи за неблагополучную ситуацию с правами человека, а также докладом американской гуманитарной организации «Human Rights Watch». В частности, власти КНДР обвиняются в игнорировании проблемы насилия над женщинами, ограничении свободы слова и передвижения и т.д. Кроме того, объектом критики стала Южная Корея, которая поддержала резолюцию ООН.

Главная государственная газета — «Нодон Синмун» пишет, что даже после разрешения ядерной проблемы, США все равно найдут способ давить на КНДР, чтобы заставить изменить общественно-политический строй. Например, продолжат манипулировать темой прав человека. Власти Северной Кореи отвергают все обвинения в свой адрес и призывают к конструктивному диалогу по ядерному вопросу.