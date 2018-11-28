Командир украинского бронекатера «Бердянск» арестован в Симферополе

Симферополь, , 07:15 — REGNUM В числе 15 арестованных Киевским районным судом Симферополя украинских военных моряков находится и командир бронекатера «Бердянск» Роман Мокряк. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В судебной инстанции отметили, что военнослужащие помещены под стражу на два месяца за незаконное пересечение российской границы в акватории Чёрного моря. Сообщается, что решение об аресте принято в отношении Владимира Варымеза, Виктора Беспальченко, Романа Мокряка, Владимира Терещенко, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Чулибы, Владислава Костышина и Сергея Попова.

Также арестованы трое моряков, получившие легкие ранения в ходе задержания украинских плавсредств российскими пограничниками. По предварительным данным, эти моряки — Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина ранее заявила, что рассмотрение дела о мере пресечения для командного состава украинских кораблей и сотрудников СБУ, устроивших провокацию в Керченском проливе, состоится 28 ноября.

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