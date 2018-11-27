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Командиров украинских кораблей будут судить отдельно от подчинённых

Политика

Симферопольский суд допоздна будет работать с рядовым составом экипажей-провокаторов

Симферополь, 27 ноября 2018, 17:52 — REGNUM  Меру пресечения для командного состава украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе, суд Симферополя рассмотрит 28 ноября. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Сегодня допоздна будут рассматриваться дела рядового состава, а завтра в суд доставят командиров кораблей и сотрудников СБУ, которые непосредственно принимали решения», — отметила крымский омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский районный суд Симферополя уже заключил под стражу на два месяца члена экипажа буксира ВМС Украины «Яни Капу» Виктора Варемеза. Аналогичный вердикт 27 ноября должны выслушать ещё 11 украинских моряков. Их будут содержать в симферопольском СИЗО.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый пошёл: суд Крыма арестовал украинского моряка

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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