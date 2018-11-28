Лавров обсудил с коллегой из Франции ситуацию в Азовском море

Париж, , 03:42 — REGNUM Милитаризация Азовского моря опасна, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавовым.

Комментируя итоги встречи в Париже с Лавровым, Ле Дриан сказал, что нынешняя ситуация в Азовском море была одной из тем российско-французских переговоров.

«Констатировали то, что милитаризация этой зоны может привести к более крупным инцидентам», — сказал Ле Дриан.

Переговоры Лаврова и Ле Дриана состоялись 27 ноября. Выступая перед СМИ, российский министр сказал:

«Мы ответили на вопросы наших французских коллег относительно инцидента, который произошел в Черном море. Почему-то Евросоюз в своих заявлениях упоминает Азовское море. Видимо, там не очень внимательно следят за этим вопросом в целом и ориентируются на некие комментарии, не опирающиеся на факты. Подчеркнули, что инцидент был сознательно спровоцирован».

Российский дипломат отметил, что на украинских кораблях, участвующих в инциденте, находились два сотрудника СБУ, которые «уже дают показания» — материалы есть в СМИ.

«Всем, по-моему, должно быть предельно ясно, как и почему это произошло. Украинские суда могли бы использовать тот опыт, который у них уже есть. Когда в сентябре этого года запросили разрешение, уведомили о своем проходе из Черного моря в Азовское море, им были предоставлены услуги лоцмана, и все прошло «без сучка и задоринки», — напомнил Лавров.

Он предложил самостоятельно сделать выводы о том, почему в Керченском проливе произошла провокация 25 ноября — с учетом теперешней внутриполитической ситуации на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Петр Порошенко заявил, что произошедшее в Керченском проливе — это «не игрушки», и что Украине грозит «полномасштабная война с Россией».

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