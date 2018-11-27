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Госсекретарь США обсудит ситуацию на границе с главой МИД Мексики

Политика

На южной границе находятся тысячи человек из «каравана мигрантов»

Вашингтон, 27 ноября 2018, 22:54 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить ситуацию на американо-мексиканской границе с прибывшим в Вашингтон главой МИД Мексики Луисом Видегараем Касо, 27 ноября передает агентство Reuters.

«У них будут полноценные переговоры по всем проблемам, связанным с границей», — пояснил журналистам советник Белого дома Джон Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент на южной границе США в Тихуане находятся тысячи человек из «каравана мигрантов», прибывшие из Центральной Америки.

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Американо-мексиканские отношения
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