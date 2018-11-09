Пятница, 9 Ноября 2018 года
23:49:27 МСК

Почему бежите? — в ООН выяснили намерения участников «каравана мигрантов»

Общество

45% беженцев спасаются от насилия

Мехико, 9 ноября 2018, 22:57 — REGNUM  Действующее под эгидой ООН Международное агентство по миграции (МОМ) опубликовало результаты опроса участников «каравана мигрантов», который движется в США из Центральной Америки, 9 ноября передает агентство Associated Press.

На вопрос о причинах их намерения перебраться в США 45% опрошенных мигрантов заявили, что спасаются от насилия, 8% — от притеснений на почве сексуальной ориентации. Только 3% надеются на воссоединение с родственниками в Соединенных Штатах.

Опрос был проведен среди 286 беженцев в караване из 1700 человек. Караван вышел из Сальвадора в США 31 октября и в настоящий момент движется по Мексике.

Читайте также: Трамп запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить