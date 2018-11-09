Почему бежите? — в ООН выяснили намерения участников «каравана мигрантов»

Мехико, , 22:57 — REGNUM Действующее под эгидой ООН Международное агентство по миграции (МОМ) опубликовало результаты опроса участников «каравана мигрантов», который движется в США из Центральной Америки, 9 ноября передает агентство Associated Press.

На вопрос о причинах их намерения перебраться в США 45% опрошенных мигрантов заявили, что спасаются от насилия, 8% — от притеснений на почве сексуальной ориентации. Только 3% надеются на воссоединение с родственниками в Соединенных Штатах.

Опрос был проведен среди 286 беженцев в караване из 1700 человек. Караван вышел из Сальвадора в США 31 октября и в настоящий момент движется по Мексике.

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