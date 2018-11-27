HRW просит суд Аргентины допросить саудовского принца Мухаммеда

Буэнос-Айрес, , 20:20 — REGNUM Международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в суд Аргентины с просьбой допросить кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда, 27 ноября передает агентство Reuters.

«Мы передали информацию аргентинским прокурорам — в надежде, что они готовы расследовать участие и ответственность (Мухаммеда ибн Салмана) за возможные военные преступления в Йемене, а также пытки гражданских лиц, в том числе Джамала Хашогги», — сообщила журналистам директор HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке Сара Лиа Уитсон.

Кронпринц Мухаммед примет участие в саммите «большой двадцатки», который будет проходить в аргентинском Буэнос-Айресе в ближайшие несколько дней.

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