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HRW просит суд Аргентины допросить саудовского принца Мухаммеда

Политика

По военным преступлениям в Йемене и убийству Хашогги

Буэнос-Айрес, 27 ноября 2018, 20:20 — REGNUM  Международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в суд Аргентины с просьбой допросить кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда, 27 ноября передает агентство Reuters.

«Мы передали информацию аргентинским прокурорам — в надежде, что они готовы расследовать участие и ответственность (Мухаммеда ибн Салмана) за возможные военные преступления в Йемене, а также пытки гражданских лиц, в том числе Джамала Хашогги», — сообщила журналистам директор HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке Сара Лиа Уитсон.

Кронпринц Мухаммед примет участие в саммите «большой двадцатки», который будет проходить в аргентинском Буэнос-Айресе в ближайшие несколько дней.

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