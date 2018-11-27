«Друзья Хашогги» встретили принца Мухаммеда в Тунисе

Тунис, , 17:47 — REGNUM Кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда в Тунисе встретили «друзья Хашогги», 27 ноября передает агентство Associated Press.

Акция противников принца Мухаммеда в центре Туниса собрала около 200 человек. «Друзья Хашогги» требуют осуждения кронпринца президентом Беджи Каидом Эс-Себси.

Кронпринц совершил визит в Тунис по пути на саммит G20 в Аргентине, где у «союзников» Саудовской Аравии может возникнуть много вопросов к Мухаммеду в связи с убийством Джамаля Хашогги.

Читайте также: Полиция Турции обыскала две виллы в рамках «дела Хашогги»