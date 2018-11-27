Украинский моряк рассказал о секретном приказе стрелять по кораблям РФ

Киев, , 15:54 — REGNUM Перед выходом в море экипажу кораблей ВМС Украины, которые в настоящее время задержаны российскими пограничниками и находятся в порту Керчи, дали ряд указаний. О секретном приказе со слов родственников одного из моряков, который находился на судне «Бердянск», узнало украинское издание «Информатор».

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В частности, команде приказали в случае перекрытия им прохода российскими катерами не останавливаться и открывать ответный огонь. Кроме того, по словам моряка, перед операцией у них отобрали все телефоны, а также запретили сообщать близким любые подробности плавания.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Чёрном море российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили госграницу с РФ. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры. На законные требования сопровождавших их российских катеров и кораблей они не реагировали.

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Позднее стало известно, что на борту одного из украинских кораблей, которые в настоящее время находятся в Керчи, находились два сотрудника службы безопасности Украины. Этот факт в СБУ подтвердили. Как заявил глава спецслужбы Василий Грицак, офицеры украинской спецслужбы «выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьёй 12 Закона Украины «О Службе безопасности Украины».

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