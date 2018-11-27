В СБУ подтвердили наличие своих сотрудников на борту кораблей-нарушителей

Киев, , 11:46 — REGNUM На борту украинских военных кораблей, задержанных российскими пограничниками в районе Керченского пролива, действительно находились сотрудники военной контрразведки СБУ, заявил глава спецслужбы Василий Грицак, сообщил 27 ноября официальный сайт ведомства.

«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьёй 12 Закона Украины «О Службе безопасности Украины», — сказано в сообщении.

Грицак также заявил, что в ходе задержания один из офицеров СБУ якобы был ранен:

«Один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжёлое ранение», — утверждает глава СБУ.

Напомним, два катера и один буксир, принадлежащие украинским ВМС, были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

Как утверждала Украинская сторона, во время задержания шесть моряков получили ранения, в том числе и тяжёлые.

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Позже в ФСБ РФ опровергли эти домыслы.

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