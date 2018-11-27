Глава МИД Франции: Минские соглашения нужно соблюдать

Париж, , 15:33 — REGNUM Работа в рамках Нормандского формата должна быть продолжена, а Минские соглашения — соблюдены. Об этом заявил 27 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На встрече была еще раз проговорена необходимость работы в рамках Нормандского формата. Необходимо сделать всё возможное для выполнения Минских соглашений, сказал Ле Дриан.

Французский министр также заявил, что собирается приехать в Москву и Санкт-Петербург в начале 2019 года. Между Москвой и Парижем есть разногласия, однако страны постоянно поддерживают активный диалог, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин время от времени встречается с украинским политиком и общественным деятелем Виктором Медведчуком.

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