Песков: Контакты Путина с Медведчуком действительно имеют место

Киев, , 15:21 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции сегодня, 23 ноября, ответил на вопрос корреспондента украинского информагентства УНИАН о том, как часто Владимир Путин встречается с украинским политиком и общественным деятелем Виктором Медведчуком, заявив, что такие встречи «имеют место».

«Я не знаю, насколько часто, но такие встречи имеют место… Контакты Путина с Медведчуком действительно имеют место. Мне неизвестно детально о повестке дня этих встреч, но я знаю, что в данном случае Медведчук выполняет функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам (контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе)», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь российского президента также напомнил, что благодаря усилиям Медведчука проводились обмены пленными, кроме того, по его словам, именно Медведчук «прикладывает очень много усилий, чтобы дойти до формулы обмена пленными «всех на всех».

«Не все в этом вопросе получается, и много трудностей, но работу эту Медведчук продолжает», — подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос УНИАН, является ли Медведчук связующим звеном или коммуникатором между президентами Украины и РФ, Песков ответил так:

«Я не знаю, есть ли в этом потребность. На данном этапе. Я не знаю, есть ли необходимость в таком связующем звене. Вы знаете, что касается президента Украины, Владимир Владимирович (Путин) говорил достаточно развернуто на пресс-конференции в Сингапуре, отвечая на соответствующий вопрос».

В свою очередь, сегодня же стало известно, что в пресс-службе администрации президента Порошенко в ответ на запрос журналистов программы «Схемы» относительно встреч главы украинского государства с Виктором Медведчуком сообщили следующее:

«Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнесов со спецпредставителем СБУ по вопросам освобождения заложников в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Виктором Медведчуком. Президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых выразил недовольство относительно затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, исключительно чтобы сдвинуть с мертвой точки этот вопрос. Президент Порошенко открыто называет Россию страной-агрессором и не разделяет идей и политических высказываний Виктора Медведчука».

ИА REGNUM напоминает, что 15 ноября президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе и нормализации ситуации в целом должна произойти смена власти на Украине.

«Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем — мы, кстати, в любом случае будем уважать выбор украинского народа и будем работать со всеми — придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует. Нужно выполнять Минские соглашения… Если придет другой человек, наверное, он учтет то, что происходит в настоящий момент. Сможет ли сделать какие-то усилия над собой действующий президент, изменит ли он свое отношение к этому, я тоже не знаю. Это надо у него спрашивать», — заявил, в частности, глава российского государства.

В марте 2019 года на Украине должны пройти президентские выборы. Согласно данным соцопросов, в настоящий момент лидером гонки с достаточно большим запасом является лидер партии «Батькивщина» и экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.