Марин Ле Пен опередила Макрона по популярности – опрос

Париж, , 14:21 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на данный момент — самый поддерживаемый политик во Франции. Это следует из опроса института BVA, проведенного 21−22 ноября. Результаты опубликованы аналитическим центром Europe Elects в Twitter.

Опрос проводился среди более 1250 человек. В ответе можно было указать нескольких политиков, которым респондент симпатизирует.

Деятельность Ле Пен одобряют 27% респондентов, в то время как деятельность президента Франции Эммануэля Макрона — 26%. На третьем месте расположился лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян с 25% поддержки.

В то же время в сравнении с уровнем поддержки бывших президентов Франции спустя полтора года после инаугурации, Макрон с 26% уступает Франсуа Олланду (29%), Николя Саркози (48%), Жаку Шираку (35%) и Франсуа Митеррану (48%).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября во Франции начались протесты так называемых «желтых жилетов», выступающих против повышения цен на бензин. 24 ноября в акции по всей стране приняли участие более 100 тыс. человек, полиция применила силу против протестующих.

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