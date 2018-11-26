Марин Ле Пен поддерживает движение «желтые жилеты»

Париж, , 07:30 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала президента Эммануэля Макрона конкретно «ответить» на ожидания активистов «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

«Эти люди, это движение «желтые жилеты», поддерживаю ли я его? да, конечно, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон отказывается отвечать на их просьбы», — заявила Марин Ле Пен.

Глава партии обвинила Эммануэля Макрона в презрении к «желтым жилетам», особенно когда президент заявил, что хочет «дать ясный ответ нашему среднему и рабочему классам».

Марин Ле Пен подтвердила, что она примет участие в европейских выборах в мае 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста «желтые жилеты"против повышения цен на топливо прошла 24 ноября 2018 года. В ней приняли участие свыше 100 тыс. человек. Глава Франции раскритиковал участников протестных акций «желтые жилеты», назвав насилие и угрозы со стороны протестующих позором.

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