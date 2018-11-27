С украинского КБ «Южный» взыщут свыше 1 млрд рублей в пользу Минобороны РФ

Москва, , 14:11 — REGNUM Украинскому конструкторскому бюро «Южное» отказано в приостановлении решения о взыскании с него свыше 1 млрд рублей в пользу Минобороны РФ. Такое решение на прошедшей неделе вынес Верховный суд РФ. Такие данные содержатся в картотеке суда.

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Напомним, в ноябре 2018 года украинское КБ «Южное» обжаловали решение суда нижестоящей инстанции о расторжении контрактов Минобороны РФ с украинскими ракетостроителями. Кассационная жалоба 22 ноября поступила в Верховный суд России. Речь идёт о контрактах на опытно-конструкторские работы по продлению сроков эксплуатации баллистических ракет «Воевода», более известных под присвоенным им в НАТО обозначением «Сатана».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года Минобороны РФ обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием разорвать госконтракт с украинским КБ «Южное» от 29 августа 2003 года и взыскать порядка 1,1 млрд рублей за оплаченные, но не выполненные работы, а также неустойку за невыполнение условий договора. В свою очередь ракетчики сослались на введённый в августе 2014 года после госпереворота на Украине запрет на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения, что является «обстоятельством непреодолимой силы».

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