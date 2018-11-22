Ракетчики Украины жалуются в Верховный суд РФ на Минобороны России

Москва, , 17:44 — REGNUM В Верховный суд России поступила кассационная жалоба украинского КБ «Южное» на решения суда нижестоящей инстанции о расторжении контрактов Минобороны РФ с украинскими ракетостроителями.

Об этом 22 ноября стало известно из картотеки арбитражных дел ВС РФ.

Речь идет о контрактах на опытно-конструкторские работы по продлению сроков эксплуатации баллистических ракет «Воевода», более известных под присвоенным им в НАТО обозначением «Сатана»).

В феврале 2017 года российское военное ведомство «агрессивно» обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием разорвать госконтракт с украинским КБ «Южное» от 29 августа 2003 года и взыскать порядка 1,1 млрд рублей. Из них Минобороны РФ в 183,6 млн рублей оценило оплаченные, но не выполненные работы), а остальную сумму обосновало неустойку за невыполнение условий договора.

По версии представителя КБ «Южное», опытно-конструкторские работы были не выполнены из-за введенного майданными властями в августе 2014 года запрета на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения. Это, по мнению украинских ракетчиков, является обстоятельством непреодолимой силы.

Как сообщало ИА REGNUM, КБ «Южное», во времена СССР являвшееся гордостью отечественного ракетостроения, к данному моменту утратило почти весь научно-производственный потенциал.

Запрет украинских властей на сотрудничество КБ «Южное» с российскими заказчиками привел к полной деградации производственного объединения.

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