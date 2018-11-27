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В Генпрокуратуре РФ рассказали о нарушениях в Роскосмосе

Политика

В ходе проверки деятельности госкорпорации за период с 2017 года по первую половину 2018 года выявлены серьезные сбои

Москва, 27 ноября 2018, 14:04 — REGNUM  За время работы предыдущего руководства Роскосмоса в ведомстве допускались нарушения в сфере охраны интеллектуальной собственности. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, выступая на интернет-канале ведомства «Эфир».

По словам Куренного, в ходе проверки деятельности госкорпорации за период с 2017 года по первую половину 2018 года выявлены серьезные нарушения.

«Это сфера, которая связана с высокой инженерией. Ведутся работы по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной деятельности. Они зачастую срывались», — подчеркнул Куренной.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в пресс-службе Роскосмоса отметили, что финансовые нарушения в деятельности госкорпорации, о которых заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, относятся к 2017 году.

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