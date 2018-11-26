В Роскосмосе прокомментировали «чемпионство» по нарушениям

Москва, , 03:12 — REGNUM Финансовые нарушения в деятельности Роскосмоса, о которых заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, относятся к 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что знают о нарушениях, отмеченных Кудриным. Новая администрация управляет госкорпорацией с октября текущего года и разбирается в допущенных ранее нарушениях.

«Результаты работы новой администрации Роскосмоса за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года», — пояснили в организации ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом по масштабу выявленных финансовых нарушений. Он заявил, что расследуются случаи утраты, а по сути — хищения миллиардов рублей.

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