Видодо назвал имя будущего кандидата в вице-президенты Индонезии

Джакарта, , 15:29 — REGNUM Маруф Амин был избран будущим кандидатом в вице-президенты и выступит в паре с действующим президентом Индонезии Джоко Видодо на выборах в 2019 году, сообщает Antaranews.

«Я долго размышлял, принимая во внимание советы различных групп индонезийского общества, и решил, что Маруф Амин будет сопровождать меня в качестве вице-президента на период с 2019 по 2024 год», — заявил Джоко Видодо на встрече со своей коалицией.

Действующий президент Индонезии подтвердил свое намерение баллотироваться в качестве кандидата в президенты на выборах в 2019 году.

Напомним, что на выборах в Индонезии избиратели голосуют не за одного человека, а за пару кандидатов президент/вице-президент.

Долгое время имя кандидата, который выступит в паре с действующим президентом Индонезии, держалось в тайне. Индонезийские СМИ могли только теряться в догадках.