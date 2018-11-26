Представитель движения «желтые жилеты» отрицает призыв к новой акции

Тулуза, Франция, , 12:37 — REGNUM Бенжамин Коши, представитель движения «желтые жилеты» в коммуне Тулуза, «формально» отрицает призыв к новой мобилизации 1 декабря, который был опубликован на странице Facebook в воскресенье, 25 ноября 2018 года, сообщает Le Figaro.

«Я общался с другими инициаторами движения. Мы официально отрицаем этот призыв. В настоящее время мы не планируем третью акцию протеста «желтые жилеты», — заявил представитель движения, добавив, что он не знает людей, которые создали эту страницу.

На «официальной странице» движения «желтые жилеты» в Facebook было создано мероприятие под названием «Акт 3. Макрон уходит в отставку». Это мероприятие было запланировано на субботу, 1 декабря 2018 года, в 14:00.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная акция протеста автомобилистов «желтые жилеты», выступающих против повышения цен на топливо, прошла 24 ноября 2018 года. Всего в ней приняли участие около 100 тыс. человек. 130 активистов были задержаны.

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