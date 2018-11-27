Захарова объяснила решительные действия РФ в Керченском проливе

Москва, , 07:41 — REGNUM Решение о принятии повышенных мер безопасности в Керченском проливе и акватории Черного моря было принято в связи с угрозами со стороны украинских политических деятелей и радикалов. Об этом 26 ноября в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, украинские власти не способны контролировать не только ситуацию в чужих территориальных водах, но и то, что происходит на территории Украины.

Захарова напомнила, что со стороны украинских неонацистов и некоторых политических деятелей слышатся призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России.

«Именно поэтому российская сторона предпринимала повышенные меры безопасности, а особенно учитывая те призывы к уничтожению, подрыву Керченского моста», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября два украинских бронекатера и один буксир с экипажами были задержаны российскими пограничниками за несанкционированное нахождение в территориальных водах РФ.

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