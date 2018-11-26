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Задержанные пограничниками РФ украинские корабли попали на видео

Политика

Бронекатера ВМС Украины и украинский буксир стоят у причала в Крыму

Керчь, Крым, 26 ноября 2018, 13:14 — REGNUM  Опубликована видеозапись стоящих у причала в Крыму трех украинских кораблей, задержанных ранее российскими пограничниками. Ролик размещен на YouTube-канале RT.

На кадрах записи видны бронекатера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также украинский буксир «Яны Капу», стоящие у причала. Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ отметили, что при задержании в российских территориальных водах не подчинявшихся приказам украинских плавсредств было применено оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» взяли курс на Керченский пролив, совершая опасные маневры в российских территориальных водах и игнорируя законные требования российских властей. Указанная провокация ВМС Украины привела к закрытию пролива для гражданских судов. Проход под Крымским мостом заблокировал российский сухогруз.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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